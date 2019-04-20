Hatalı giriş düzeltilir

2002 yılında ikinci işyerim girişimi yaparken SSK sicil numaramı yanlış girmiş. 2 yıl primlerim başka birinin adına yatmış. Ne yapmalıyım? Kubilay DÜNDAR

Hemen SGK'ya elinizdeki evraklarla giderek durumu düzelttirmeniz gerekiyor. Her türlü delili de götürün, şirket kayıtları, çalıştığınıza dair belgeler işe yarayacaktır.



TARİHE DİKKAT!

Kızım doktordu, mecburi hizmet yaparken vefat etti. Hizmet süresi 4 yıl 11 aydı. Çocuğumdan maaş bağlanması için SSK'ya müracaat ettim. 1 ay eksik olduğu için bağlanmıyor. Ne yapabilirim? Emine FIRAT

Kızınızın 1770 gün primi var. Emekli Sandığı'na bağlı ya da Bağ-Kur'lu sigortalının Ekim 2008'den sonra ölmesi halinde en az 1800 gün prim gerekiyor. Ekim 2008'den sonra ölen sigortalının SSK'lı olması halinde 5 yıldan beri sigortalı olması ve 900 gün prim ödemiş olması gerekiyor.



FAİZİYLE ALIN

6 yıllık fazla mesai ücretimi alamadım ve istifa ettim. Arabulucuya başvurdum, orada bana hak ettiğim ücretin yarısı teklif edildi. Mahkeme yoluna gideceğim ama masraflarını karşılayacak durumum yok. Ne yapabilirim? Halil ÇETİNARSLAN

Kabul etmemekle iyi yapmışsınız. Alacağınızın yarısının teklif edilmesi doğru olmamış. Alacağınız neyse yasal faiziyle ödenmelidir. Hangi şehirdeyseniz oradaki baroya müracaat ederseniz, onlar size bir avukat tayin edeceklerdir.



EN AZ 818 LİRA

Askerlik, avukatlık stajı gibi borçlanmalarda ne kadar ödenir? Süleyman GÖNEL

Geçerli asgari ücretin yüzde 32'si ile bunun 7.5 katı arasında bir ücret ödeyebilirsiniz. En alt seviye bu yıl için aylık 818 lira 68 kuruştur.



BORÇLANMAYA GEREK YOK

10.10.1969 doğumluyum. Sigorta başlangıcım Ocak 1987. Brütüm 7500 lira. 10.050 gün primim var. Emekliliğime 7 ay var. Askerlik borçlanması yapayım mı? Şahin ÇOLAK

50 yaşında emekli olacaksınız, priminiz tamam. Zaten yüksekten de kazanç bildirilmiş. Şu anda askerliği asgari ücretten öderseniz, maaşınızı düşürmüş olursunuz. Yüksekten ödediğinizde de bunu karşılamak için yıllar geçmesi lazım. Borçlanma yapmaya gerek yok.



İSTİFA EDEN ALAMAZ

Babam 1961 doğumlu. 2006'da emekli oldu. 2011'de fabrikaya girdi, hâlâ çalışıyor. Tazminat alma hakkı var mı? Fatih Mustafa TATLICAN

En az 1 yıllık kıdemi dolduranlar tazminat hak eder. Ancak kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olması gerekiyor. İstifa ederse tazminat alamaz.



VERGİ DİLİMİNİ GÖSTERİR

Kümülatif vergi matrahı nedir? İşçiden neden kesilmektedir? Murat OZAN

Her çalışan ve gelir elde eden, bunun vergisini verir. Bir kısmını AGİ olarak geri alırız. Kümülatif vergi matrahı ise yıl boyunca belirlenen vergi matrahlarımızın toplamıdır. Böylece hangi vergi dilimine girdiğimizi belirleriz. İşçiden kesilen matrah değil, vergidir.

NE ZAMAN EMEKLI OLURUM?

01.01.1980 doğumluyum. 19.03.1998 SSK girişliyim. 6135 prim günüm var. 15 ay askerlik yaptım. Savaş ŞENTÜRK

25 yıl 57 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Askerlik sigortadan önce ise 10 aylık borçlanma yaparak 56 yaşında emekli olursunuz, 1 yıl kazanır ve 1 yıl fazla maaş alırsınız.



1972 doğumluyum. Nisan 1988'de sigorta girişim oldu. 4226 gün SSK, 780 gün Bağ-Kur var. Hamza DERTSİZ

25 yıl 50 yaş ve 5375 gün şartlarıyla emekli olursunuz. Tabii SSK'da devam etmeniz gerekir. Bağ-Kur eğer 1260 günü geçerse, bu kez şartlar farklılaşır. Primi SSK ile tamamlayıp yaşı beklemelisiniz. 2022 yılında emekli olursunuz.



15.10.1991 tarihinde sigortalı oldum. 1970 doğumluyum. Aralıksız çalışıyorum, prim günüm doldu. Emeklilik için ne yapmam gerekiyor? Suat KINA

25 yıl 53 yaş ve 5600 gün gerekiyor. Yıl ve prim tamam ise yaşınızın dolmasını bekleyeceksiniz. 2023 yılında emekli olursunuz.



1974 doğumluyum. 1993 sigorta girişim var. 1998'de öğretmenliğe başladım. Hizmet birleşmesi yaptım. Yakup KABALAR

Emekli Sandığı ile hesaplama yapılacak. Buna göre de 25 yıl ve 60 yaş şartlarınız var. Hizmet birleştirmesi emekli maaşınızı ve ikramiyenizi olumlu etkiler.



17.02.1977 doğumluyum. 06.06.1996'da işe başladım. Fiilen hiç boşluğum yok. Atilla DURAN

25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartlarınız var. Prim tamamsa yılınızın ve yaşınızın dolmasını bekleyeceksiniz. Yıl 2021'de tamamlanacak. Yaş için ise 2033'ü bekleyeceksiniz.



Abim 8 Nisan 1978 doğumlu. 19.06.1996'da sigortalı oldu. 5790 gün primi var. Askerliği borçlanırsa ne zaman emekliye ayrılabilir? Ayşenur DAĞ

25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartları bulunuyor. Primi tamam, yılı 2021'de dolacak. Yaşını da tamamlayıp emekli olabilir. Doğum tarihine göre askerlik sigortadan sonra görünüyor. Bu yüzden askerlik yaşı geri çekmiyor.