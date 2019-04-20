Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar önceki gün 5,85'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80 sınırında hareket etmişti. Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5,81 civarında işlem görüyor.
20 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI
Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar önceki gün 5,85'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80 sınırında hareket etmişti. Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5,81 civarında işlem görüyor.
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Euro/TL ise 6,51 civarında yer alıyor. Uzmanlar, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsattı. Teknik açıdan dolar/TL'nin 5,80'in altına sarkması durumunda, 5,7900 seviyesinin destek, 5,8450 direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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