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  • 20.04.2019 14:07
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 09:17

bugün ne kadar?

Dolar kuru vatandaşlar tarafından her zaman merak ediliyor. İnsanlar Dolar'ı önemli bir yatırım aracı olarak görüyor. Bu bağlamda Dolar, , güncel devamlı araştırılıyor.

Dolar bugün ne kadar?

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar önceki gün 5,85'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80 sınırında hareket etmişti. Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5,81 civarında işlem görüyor.

20 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar önceki gün 5,85'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80 sınırında hareket etmişti. Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5,81 civarında işlem görüyor.

İŞTE MERKEZ'İN BRÜT DÖVİZ REZERVİ

/TL ﻿ise ﻿6,51 civarında yer alıyor. Uzmanlar, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsattı. Teknik açıdan dolar/TL'nin 5,80'in altına sarkması durumunda, 5,7900 seviyesinin destek, 5,8450 direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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