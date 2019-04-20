Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar önceki gün 5,85'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80 sınırında hareket etmişti. Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5,81 civarında işlem görüyor.

20 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar önceki gün 5,85'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80 sınırında hareket etmişti. Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5,81 civarında işlem görüyor.

İŞTE MERKEZ'İN BRÜT DÖVİZ REZERVİ

Euro/TL ﻿ise ﻿6,51 civarında yer alıyor. Uzmanlar, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsattı. Teknik açıdan dolar/TL'nin 5,80'in altına sarkması durumunda, 5,7900 seviyesinin destek, 5,8450 direnç konumunda olduğunu kaydetti.