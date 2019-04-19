Yabancı hostesler iş başında THY, yabancı kabin memurlarının sayısını 169’a çıkardı. 31 Kolombiyalı, 25 Mauritiuslu, 3 Litvanyalı ve 1 Ukraynalı kabin memuru THY ailesine katıldı

Türk Hava Yolları (THY), yolcu memnuniyetini artırmak için hayata geçirdiği 'yabancı kabin memuru istihdamı projesi' kapsamında 169 istihdama ulaştı. Daha önce Fas, Kazak ve Kırgız uyrukluları işe başlatan THY, şimdi de Kolombiya, Mauritus, Litvanya ve Ukraynalılar'dan oluşan bir grup kabin memurunu bünyesine kattı. 31 Kolombiyalı, 25 Mauritiuslu, 3 Litvanyalı ve 1 Ukraynalı kabin memuru THY ile uçmaya başladı. THY'nin Florya'daki merkezinde mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan yabancı kabin memurları, üniformalarını giydi. THY'nin ilk Latin kökenli kabin memuru Kolombiyalı Dany Pulido, "Bu bir rüya" dedi.



