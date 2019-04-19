Tazminat masada

Kıdem tazminatında yeni sistem için çalışmalar başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatının hem hükümetin hem sosyal tarafların gündeminde olduğunu ve Yeni Ekonomi Programı'nda da yer aldığını belirterek, "Açıklanan yapısal dönüşüm adımları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık" dedi. Memur-Sen'in düzenlediği konferansta Selçuk, "En önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşlerinin ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Her tarafın müsterih olacağı, ülkemizin, işverenimizin, çalışanlarımızın faydasına olacak bir düzenleme yapacağız" dedi.
9 AY KURS
Son 5 yılda bilişim sektöründe düzenledikleri mesleki eğitim kurslarına 60 binden fazla kişinin katıldığını bildiren Selçuk, eğitimleri tamamlayanların yüzde 60'ından fazlasının sektörde kalıcı olarak istihdam edildiğini vurguladı. Selçuk, "Diğer programlarda 78 lira olan günlük ödeme miktarını bilişim sektöründe 85 liraya çıkardık" ifadesini kullandı.
9 AY KURS
Son 5 yılda bilişim sektöründe düzenledikleri mesleki eğitim kurslarına 60 binden fazla kişinin katıldığını bildiren Selçuk, eğitimleri tamamlayanların yüzde 60'ından fazlasının sektörde kalıcı olarak istihdam edildiğini vurguladı. Selçuk, "Diğer programlarda 78 lira olan günlük ödeme miktarını bilişim sektöründe 85 liraya çıkardık" ifadesini kullandı.
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