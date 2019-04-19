Kredili konut satışı 2.5 kat arttı

Bazı kamu bankalarının Mart başında konut kredisi faizlerini yüzde 1.28'e düşürmesi, kredili konut satışlarını Şubat'a göre 2.5 kat artırdı. Mart'ta konut kredisiyle satılan ev sayısı Şubat'a göre yüzde 156, Ocak ayına göre yüzde 248 artış gösterdi. Ziraat Bankası'nın başı çekmesiyle bazı kamu bankaları Mart ayının ilk haftasından itibaren aylık konut kredisi faiz oranlarını 120 aya varan vadelerde yüzde 1.60'lardan yüzde 1.28'e çekmişti. Faiz oranlarındaki düşüşün olumlu etkisi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerinde görüldü. Buna göre; Mart'ta Türkiye genelinde 105 bin 46 konut el değiştirirken, bunun yüzde 21.7'sine denk gelen 22 bin 762 adedi krediyle satıldı. Ocak'ta yüzde 9, Şubat'ta yüzde 11.3 olan toplam satış içerisinde krediyle alınan konutların payı Mart'ta yüzde 21.7'ye yükselmiş oldu.
% 20'Yİ AŞTI
Toplam satış içerisinde krediyle alınan konutların payı Temmuz 2018'den beri aradan geçen 7 aydan sonra ilk kez yüzde 20'nin üzerine çıktı. Kredili konut satışlarının toplam içerisindeki payı 2018 yılının Temmuz ayında yüzde 24.5 iken, Ağustos'ta yüzde 12.1, Eylül'de yüzde 8.9, Ekim'de yüzde 5.5, Kasım'da yüzde 5.9, Aralık'ta yüzde 5.2 olarak gerçekleşmişti.
% 20'Yİ AŞTI
Toplam satış içerisinde krediyle alınan konutların payı Temmuz 2018'den beri aradan geçen 7 aydan sonra ilk kez yüzde 20'nin üzerine çıktı. Kredili konut satışlarının toplam içerisindeki payı 2018 yılının Temmuz ayında yüzde 24.5 iken, Ağustos'ta yüzde 12.1, Eylül'de yüzde 8.9, Ekim'de yüzde 5.5, Kasım'da yüzde 5.9, Aralık'ta yüzde 5.2 olarak gerçekleşmişti.
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