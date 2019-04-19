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ı 2.5 kat arttı

Kamu larının ayında konut kredi lerini aylık yüzde 1.28’e kadar düşürmesinin ardından, kredili ev satışları 2.5 kat artarak son 7 ayın zirvesine ulaştı

Kredili konut satışı 2.5 kat arttı
Bazı kamu larının başında konut kredisi lerini yüzde 1.28'e düşürmesi, larını 'a göre 2.5 kat artırdı. Mart'ta konut kredisiyle satılan ev sayısı Şubat'a göre yüzde 156, ayına göre yüzde 248 artış gösterdi. Ziraat Bankası'nın başı çekmesiyle bazı kamu bankaları Mart ayının ilk haftasından itibaren aylık konut kredisi faiz oranlarını 120 aya varan vadelerde yüzde 1.60'lardan yüzde 1.28'e çekmişti. Faiz oranlarındaki düşüşün olumlu etkisi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerinde görüldü. Buna göre; Mart'ta genelinde 105 bin 46 konut el değiştirirken, bunun yüzde 21.7'sine denk gelen 22 bin 762 adedi krediyle satıldı. Ocak'ta yüzde 9, Şubat'ta yüzde 11.3 olan toplam satış içerisinde krediyle alınan konutların payı Mart'ta yüzde 21.7'ye yükselmiş oldu.

% 20'Yİ AŞTI
Toplam satış içerisinde krediyle alınan konutların payı Temmuz 2018'den beri aradan geçen 7 aydan sonra ilk kez yüzde 20'nin üzerine çıktı. Kredili konut satışlarının toplam içerisindeki payı 2018 yılının ayında yüzde 24.5 iken, Ağustos'ta yüzde 12.1, Eylül'de yüzde 8.9, Ekim'de yüzde 5.5, Kasım'da yüzde 5.9, Aralık'ta yüzde 5.2 olarak gerçekleşmişti.

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