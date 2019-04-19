Yüzde 10 KDV farkını geri alabilirsiniz Yüzde 18 KDV ile maketten ev alanlar, evin teslim ve fatura tarihi yıl sonuna kadar olan indirim süresi içine denk geliyorsa, yüzde 10’luk KDV farkını geri isteyebilir

Mayıs 2018'de başlayan ve bu yıl sonuna kadar uzatılan uygulamayla konutta KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi. Bu karardan önce bitmemiş bir ev alıp yüzde 10'luk indirimi kaçırdığınızı düşünüyorsanız üzülmeyin. Hâlâ indirimden yararlanacak olabilirsiniz.



'MALİYE'YE ŞİKAYET EDİN'

Uzmanlar, indirim kararından önce ev alıp bedelini yüzde 18 KDV dahil olmak üzere peşin veya banka kredisiyle yapmış ya da taksitleri yüzde 18 KDV oranı dahil konut bedeli üzerinden yapılandırılmış konut alıcılarının, konut teslimi 31 Aralık'a kadar olan indirim süresi içine denk geliyorsa yüzde 10'luk KDV farkını müteahhitten talep edebileceğini söylüyor. Bu da 500 bin liralık bir evde 50 bin liralık iade anlamına geliyor. Vergi uzmanı Erdoğan Sağlam, bir satışta KDV'nin doğması için faturanın kesilmesi veya fiili mal tesliminin yapılmış olması gerektiğine dikkat çekerek, "Aldığı konutun yüzde 18 KDV dahil ücretini peşin ya da banka kredisi ile ödemiş olanların tapu fiili teslim ve bununla birlikte fatura teslimi 31 Aralık'a kadar olan indirim süresi içine denk geliyorsa, tüketici müteahhitten indirim konusu olan yüzde 10'luk kısmı geri istemelidir" dedi. Müteahhidin bu miktarı iade etmemesi halinde konut alıcılarının Maliye'ye şikayette bulunabileceklerini anlatan Sağlam, "Böyle durumlarda dava yolu da açıktır" diye konuştu.



'DAVA AÇABİLİRSİNİZ'

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz da söz konusu durumda yüzde 10'luk KDV farkının müteahhitten talep edilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer müteahhit parayı iade etmiyorsa, bu sebepsiz zenginleşme olacaktır" ifadesini kullandı. Güvenç Kiraz, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle bir durum varsa ilk adımda konut alıcıları öncelikle müteahhit firmaya gidip bu paranın iadesini talep etmeli. Eğer ret cevabı alıyorsa, ikinci adım olarak bu konuda müteahhit firmaya paranın geri ödenmesini talep eden bir ihtarname çekmeli, yine sonuç alamıyorsa dava açmalıdır. Eğer tüketici tek bir konut aldıysa tüketici mahkemesine, ticari ünite veya birden fazla konut aldıysa asliye hukuk mahkemesine başvurmalıdır."



YAVUZ KARAMAN