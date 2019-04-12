Geçtiğimiz Cumartesi günü bildiğiniz gibi bazı sigaralara 2 lira zam yapıldı. Örnek vermek gerekirse, 13.50 olan en pahalı marka sigara, 2 lira zamla birlikte 15.50 TL'den satışa sunuldu. Sigara tiryakileri ise yapılan bu zamlara oldukça üzüldü. Sigaraya gelen zamdan sonra tiryakiler hala Google'da sigara fiyatları ne kadar oldu diye sorgulama yapıyor. Biz de haberimizde 11 Nisan 2019 sigara fiyatları Tekel listesini paylaşıyoruz. Bu arada sigara içmek bir çok hastalığa neden olmaktadır. O hastalıkları da belirttik.

SİGARAYA ZAM SONRASINDA YENİ FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

WİNSTON'A ZAM GELDİ Mİ?

Winston zamlı sigara fiyatı da en çok arananlar arasında... Winston'a da zam gelmedi. Winston sigara fiyatı uzun süredir olduğu gibi 11 TL'den satılacak. Winston Touch ise 10,50 TL..

Sigaranın zararları nedir?

Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000'in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır.

Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir. Kendine güvensiz, sorunlardan kaçan kişiler psikolojik bağımlılığa daha eğilimlidir. Sigaranın içindeki yabancı maddeler dokularda irritasyon ve hasar oluşturur. Buna karşı savunma amacıyla kandan çekilen hücreler iltihap alanına toplanır.

Damarların zamanla daralması ile tüm dokulara gelen kan ve oksijen miktarı azalır. Dokunun beslenememesi sonucunda zamanla hasar gelişir. Aslında en dramatik sonuçlarından biri, içindeki kanserojenlerin en yoğun ve uzun etki ettikleri organlar başta olmak üzere tüm kanserlerin oluşma riskini yükseltmesidir.