Turizmciler 9 gün bayram tatili istiyor

Bu yıl 4-6 Haziran tarihleri arasındaki 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için turizmcilerden öneri geldi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Tatilinin uzamasında fayda var. Blok tatillere ihtiyaç var. Uzatılacaksa da bir an önce açıklanması lazım" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da "9 günlük tatil vatandaşlarımız için fırsat olacaktır. Eğer erken açıklanırsa, vatandaşlar da planlarını ona göre yapar" şeklinde konuştu.