Tatlıdan esinlendi gençleri tavladı

Adana'da kadın girişimci Esin Gürani, (29) tasarladığı 'Bici bici girls' temalı tişörtlerle ilgi görüyor. ABD'de grafik ve interaktif komünikasyon üzerine eğitim alan Gürani, bir iş teklifi üzerine Türkiye'ye geldiğini, Adana'da kendi tasarım firmasını kurduğunu vurguladı. Bir gün kendisi için tasarladığı, üzerinde Adana'nın meşhur tatlısından esinlenerek yaptığı 'Bici bici girls' yazan tişörtü giyerek sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığını dile getiren Gürani, "2 ay içerisinde kendimi tişört üretirken buldum.Özellikle Adana'nın sembolü olan bir yiyecek ile bu tasarımı yapmam insanların çok sevmesini sağladı. Bu işe girerken misyonum Adana'yı tanıtmak oldu" diye konuştu. Bir şeyler üretmek isteyen kadınlara örnek olmak istediğini belirten Gürani, "Örneğin ben kendi deterjanımı bile kendim yapıyorum. Üretebiliriz. Üreterek var olabiliriz. Yola çıkın. Korkmayın" ifadesini kullandı.