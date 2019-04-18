Oscar’lık otomobiller

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD)tarafından 4'üncüsü düzenlenen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışmasının birincisi Sakarya'da üretilen Toyota Corolla oldu. 74 gazetecinin oylarıyla ilk sırayı alan Corolla'yı, Dacia Duster izledi. OGD özel ödülü ise Türkiye'deki işbirliklerinin 50'nci yılını kutlayan Oyak Renault ve Renault Mais'e verildi.