İşsizlik maaşı, İŞKUR tarafından işten çıkarılan sigortalıları verilen ödenektir. İşten ayrılma durumunda olanların merak ettiği, işsizlik maaşı alma şartları ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. İŞKUR'un sağladığı işsizlik ödeneğini almaya hak kazananlar her ayın 5'inde maaşlarını alırlar. İşsizlik maaşları PTT'lerden ödenir ve bu ödeneği alacak olanlar T.C. Kimlik numaraları ile PTT şubelerinen ödemelerini alabilirler. Peki, işsizlik maaşı ne kadar? 2019 işsizlik maaşı alma şartları değişti mi? İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru şartları neler?

2019 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban fiyatı vardır. 2019 yılı işsizlik maaşı en düşük 1.015, en yüksek 2.030 liradır.

2019 yılında asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşları da arttı. 2019 yılıyla beraber en düşük işsizlik maaşı 1.015 lira, en yüksek miktar ise 2.030 lira olarak belirlendi. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının % 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI DEĞİŞİTİ Mİ?

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırıldı. "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli olacak. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmış oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartlara uygun olmak gerekir. Şartlara geçmeden önce işsizlik maaşı alabilmek için şartları taşısanız bile işten ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapmanız gerektiğini belirtmekte fayda var. Başvurular İŞKUR büroları üzerinden yapıldığı gibi elektronik ortam üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

İşte şartlar...

- İşten çıkarılmış olmak (Kusur unsuru olmamalı)

- İşten ayrılmadan öncesi son 4 ayda (120) gün eksiksiz prim gününe sahip olmak

- Son 3 yıl içinde 600 günlük sigorta priminin ödenmiş olması (600 gün sigortalı çalıştıysanız priminiz de yatmıştır.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı almak için başvuru yapacak olan vatandaşlar, işsizlik maaşı hesaplamanın nasıl yapıldığını merak ediyor. İşsizlik maaşı işsiz kalmadan önceki son 4 aydaki ortalama brüt ücretin yüzde 40'ı olarak hesaplanmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik maaşı kişiden kişiye değişiyor. İşçinin sigorta prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi etkenler alınacak işsizlik maaşının miktarını ve süresini etkiliyor.

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ ŞARTLARDA KESİLİR?

İşsizlik maaşı bazı durumlarda kesilebiliyor. Öte yandan aranan şartları yerine getirmeyenler yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte İŞKUR'a ödemek zorundadır. Peki, işsizlik maaşı nasıl kesilir? İşte işsizlik maaşının kesilmesi için etken olan durumlar;

- Mahkeme kararı ile işe iade edilmesi hali

- Emekli maaşı bağlanması

- Yeni bir işe başlama

- Sağlık kuruluşundan raporlu olunması

- İkamet adresinde değişiklik

- Askerlik durumu

Yukarıdaki durumları yaşayanların 15 gün içerisinde İŞKUR'a bildirmesi gerekiyor. Aksi taktirde fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte İŞKUR'a ödemek zorunda kalacaklar.