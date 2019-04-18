18 Nisan Dolar son dakika! güncel Dolar döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar geçen hafta yatırımcısına kazandırmıştı. Hafta başında yükselişe geçen dolar önceki gün 5,8281'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80'in altına inmişti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı alması sonrasında 5,7100'la haftanın en düşük seviyesini gören kur bugün 5,79 seviyesinde hareket ediyor. Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı alması sonrasında 5,7100'la haftanın en düşük seviyesini gören kur bugün 5,79 seviyesinde hareket ediyor. AK Parti'nin İstanbul seçimlerine ilişkin olağanüstü itirazına yönelik YSK'nın kararı bekleniyor. Euro/TL ise 6,54'ün üzerinde yer alıyor.

18 NİSAN DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Hafta başında yükselişe geçen dolar önceki gün 5,8281'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80'in altına inmişti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı alması sonrasında 5,7100'la haftanın en düşük seviyesini gören kur bugün 5,79 seviyesinde hareket ediyor. AK Parti'nin İstanbul seçimlerine ilişkin olağanüstü itirazına yönelik YSK'nın kararı bekleniyor. Euro/TL ise 6,54'ün üzerinde yer alıyor.

DOLAR VE DÖVİZ KURU YORUMLARI

Dinamik Menkul Değerler Dolar/TL konusundaki beklentilerinde "5.7978 seviyesi üstünde kar satışları ile karşılaşan dolar TL kuru dün yaşadığı geri çekilmenin ardından Asya seansında da aşağı yönlü bir seyir izleyerek 5.7553 desteğini denedi. Bu seviyede hız keserek dengelenen kur, 5.7978 seviyesi altında kalmaya devam ettikçe TL lehine fiyatlamalar görülebilir. Böyle bir durumda 5.7553 desteğini yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin altına yaşanacak geri çekilmelerde ise 5.7080 desteği karşımıza çıkmaktadır. Kur üzerinde yukarı yönlü işlemlerin devam etmesi durumunda ise kritik 5.7978 direnci güncelliğini korumaya devam etmektedir. Ancak kurda yukarı yönlü işlemlerin hızlanması için bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi durumda TL lehine algı kur üzerinde hakim olmaya başlayabilir." görüşünü paylaştı.

İntegral Yatırım da "USDTL kurunda hassasiyet devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak' ın ABD 'de bulunduğu temasların ardından piyasalara yapıcı açıklamalarda bulundu. Ancak bunun yansıması iç piyasa üzerinde çok fazla hissedilmedi. ABD tarafından da aynı tonda açıklamaların gelmesi durumunda TL varlıklarda kademeli bir şekilde rahatlamadan bahsetmek mümkün olabilir. Bugün için iç piyasada açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. ABD'de ise Fed üyelerinin konuşmaları ve Fed bej kitap raporu takip edilecek." diyor.

Kura dair teknik beklentilerini ise kurum şöyle paylaşıyor: "USDTL kuru 5.80 seviyesinin altında seyrediyor. Zaman zaman bu seviyenin üzerine ataklar görsek bile çok fazla kalamadığı dikkat çekiyor. Ancak bu seviyenin üzerinde kalırsa kurda yukarı yönde hareketleri tetikleyebilir. Geri çekilmelerde 5.70-5.75 bölgesi izlenebilir. Rahatlaması içinse bir süre daha zamanının olduğunu düşünmekteyiz."

Işık FX bu sabah paylaşılan notunda ". Son günlerde TL varlıklarını baskılayan konuların başında yer alan İstanbul yerel seçimlerine dair YSK'dan gelecek açıklamalara dair belirsizlikler ve bazı uluslararası kurumların Türk ekonomisine dair uyarıları ile gün içerisinde zaman zaman yukarı yönlü ataklar da görülse de, akşamüzeri; Türkiye ve ABD Savunma Bakanları arasında gerçekleştiren görüşme ile kurda geri çekilmeler 5.7340 desteğine kadar devam etti. Dün, yurt dışı kaynaklı gelişmeler de zaman zaman etkili olsa da, yurt içi faktörlere göre etkileri yine sınırlıydı. Bugün, Türkiye ve küresel cepheden gelecek ekonomik veriler yine takip edilecek." dedi.

Teknik beklentilerinde ise direnç seviyeleri olarak: 5.7930, 5.8000, 5.8290, 5.8440, 5.8815; destek seviyeleri olarak ise: 5.7740, 5.7675, 5.7550, 5.7340, 5.7100 noktalarını işaret etti.

Bugün ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün beklentilerin üzerinde gelen mart ayı enflasyon verisine karşın yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 artışla 94.441 puandan tamamladı. Dün 5,6267'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6410 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'li yetkililerin S-400 konusundaki açıklamaları nedeniyle ABD ile Türkiye arasındaki gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini belirterek, konuyla ilgili taraflardan gelecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları verisinin yatırımcıların gündeminde olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR HANGİ ÜLKELERDE PARA BİRİMİ OLARAK KULLANILIYOR?

Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

DOLARIN TARİHÇESİ

İspanyolların o dönem Amerika kıtasını keşfetmesi ve gittikçe büyümesi İngilizlerin büyük ilgisini çekiyordu. Kuzey Amerika'daki İngiliz koloniler bağımsızlıklarını elde etmeden önce İspanyollarla anlaşma imzalamaya karar verdiler. Bu ticari anlaşma sonucu İngilizler büyük gelir elde etti ve bağımsızlığını elde etti. İngilizlerin bu sırada bir karar vermesi gerekiyordu. Ya kendi para birimlerini kullanacakları ya da İspanyolların kullandığı doları. Ticarette daha fazla zorluk yaşamamak için İngilizler doları kullanmayı tercih etti ve 1690 yılında ilk kağıt paralarını bastılar.

1739 yılına gelindiğinde ise Benjamin Franklin'in Philadelphia'da bulunan matbaasında doğa manzaralı kağıt dolar basmaya başladılar. Fakat bu dolarlar sahtesi olmasın diye kabartmalı olarak basılıyordu.

1785 yılına gelindiğinde ise dolar resmi olarak ABD'nin para birimi oldu. 1792 tarihinde çıkan bir kararla birlikte dolarlar artık ABD darphanesinde basılmaya başlandı

Dolar resmi para birimi oldu fakat başka ülkelerde dolaşıma girmesine epey bir zaman vardı. Ta ki 1861 yılına gelene kadar. 1861 yılında ilk ABD bankotu dolaşıma girdi. 1861 yılından günümüze kadar basılan tüm ABD banknotları da geçerli sayılıyor.

1913 yılına gelindiğinde ise Amerikan Merkez Bankası Kanunu, Amerikan Merkez Bankası olan Federal Reserve Bank'ı ülkenin merkez bankası ilan eder. Banka da, Amerikan Merkez Bankası Banknotları adlı yeni paraları dolaşıma sunmaya başladı. Sahteleri olmasın diye 7 ile 10 yıllık belirli periyotlarda basılan dolar en son 2010 yılında basıldı.