Merkez Bankası banka meclisine iki yeni isim

Merkez Bankası'na iki yeni banka meclisi üyesi seçildi. Mart ayında yapılan genel kurulda üyeliğe seçilen iki ismin göreve başlayamayacak olması nedeniyle, ilgili kanun hükmü uyarınca Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş, banka meclisi üyeliğine seçildi.

Merkez Bankası'nın açıklaması şu ifadeler kullanıldı:

"15 Mart 2019 tarihli Genel Kurulunda Banka Meclisi üyeliklerine seçilen Sayın Hayrettin Demircan ve Sayın Ahmet Keçeci'nin görevlerine başlayamayacak olmaları nedeniyle söz konusu üyeliklere, 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren görev yapmak üzere, Bankamız Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden Sayın Başak Tanınmış Yücememiş ve Sayın Mehmet Aktaş'ın seçilmeleri Banka Meclisince kararlaştırılmıştır."