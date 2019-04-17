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  • 17.04.2019 15:17
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 15:17

, şubatta ile ticaret fazlası verdi

'nin şubat ayında Avrupa Birliği'ne () ı, ithalatını 877,6 milyon geçti.

Türkiye, şubatta AB ile ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), ve Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaretverilerini yayımladı. Söz konusu dönemde AB'nin toplam ı 156,3 milyar avroya, ithalatı da 159 milyar avroya ulaştı. AB, şubat ayında 2,7 milyar avro ticaret açığı verdi.

Avro Bölgesi'nin ise şubat ayında toplam ihracatı 183,3 milyar avroya, ithalatı da 165,4 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 17,9 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre , şubat ayında AB ülkelerine 6 milyar 528,2 milyon avro ihracat, 5 milyar 650,6 milyon avro da ithalat gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye şubat ayında AB ile 877,6 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, AB ile yılın ilk iki ayında ise toplam 2 milyar 684,4 milyon avro ticaret fazlası verdi.

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