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Sezonun ilk ı 250 TL

Sezonun ilk kirazı 250 TL
Türkiye'nin erkenci üretim bölgelerinden 'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik da kilogramı 250 liradan satıldı. Bölge üreticilerinden İlyas Coşkuner ve Metin Koyuncu'nun toplanan yaklaşık 30 kilogram kirazı, açık artırmayla tüccara sunuldu. Sembolik olarak yapılan artırmada ilk kirazlar kilogramı 250 liradan alıcı buldu.

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