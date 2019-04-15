Sezonun ilk kirazı 250 TL

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 250 liradan satıldı. Bölge üreticilerinden İlyas Coşkuner ve Metin Koyuncu'nun toplanan yaklaşık 30 kilogram kirazı, açık artırmayla tüccara sunuldu. Sembolik olarak yapılan artırmada ilk kirazlar kilogramı 250 liradan alıcı buldu.
- Ekonomi
- 15.04.2019
- Gazete
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