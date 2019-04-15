Kazanca göre vergi

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomi reform paketinin önemli ayaklarından birini yeni sistemi oluşturuyor. Bakan Albayrak, reform paketinin 'Yeni mimari, kayıt dışı ile mücadele, mükellef hakları' olmak üzere 3 ayaktan oluşacağını açıkladı. Vergi reformu kapsamında yaşama geçirilmesi beklenen 10 önemli başlık şöyle:

EK vergi olmayacak, beyan sistemi güçlendirilecek.
DEVLET az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacak. Gelir Vergisi dilimleri masaya yatırılacak. Asgari ücretlinin vergi yükü azalacak.
SOSYAL, ekonomik hedefler dikkate alınarak istisna ve muafiyetler yeniden düzenlenecek.
KURUMLAR Vergisi kademeli olarak düşürülecek.
ÖZKAYNAK kullanımına vergi kolaylığı sağlanacak.
VATANDAŞIN haklarını savunacak Mükellef Hakları İcra Kurulu kurulacak.
GİRİŞİMCİLERE, yeni iş kuranlara vergide kolaylık sağlanacak.

HAZAL ATEŞ

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