Kamu işçileri için Mayıs ikramiye ayı olacak. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ilk yarısını Ocak'ta alan kamu işçileri, ikinci yarısını ise 31 Mayıs'ta hesaplarında görecek. İkramiye; ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.
- Ekonomi
- 15.04.2019
- Gazete
İşçiye Mayıs’ta en az 792 TL
Mayıs ayı 500 bin kamu işçisi için ikramiye ayı olacak. 26 günlük ikramiyenin ikinci yarısı 31 Mayıs’ta ödenecek. Hesaplara en az 792 lira yatırılacak.
Kamu işçileri için Mayıs ikramiye ayı olacak. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ilk yarısını Ocak'ta alan kamu işçileri, ikinci yarısını ise 31 Mayıs'ta hesaplarında görecek. İkramiye; ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.
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