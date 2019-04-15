Emeklilikte 'ikramiye', işsiz kalındığında 'güvence' olan kıdem tazminatında yeni bir sayfa açılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında işçi ve işveren tarafının bu hafta ilk toplantıyı yapması beklenirken, yıl sonuna kadar 82 milyonu kucaklayan bir kıdem modeli ortaya konulacak. 'Devlet güvenceli' yeni sistemle yüzde 8 olan kıdem alanların oranı yüzde 100'e çıkacak. Daha önce genel çerçevesi çizilen, tarafların üzerinde çalışacağı yeni kıdem tazminatı modeline ilişkin bazı önemli başlıklar şöyle:
- Ekonomi
- 15.04.2019
- Gazete
İşte kıdem tazminatında yeni sistemin detayları
Kıdem tazminatında fon sistemi için ilk toplantının bu hafta yapılması bekleniyor. Devlet güvenceli yeni sistem, 82 milyonu kucaklayacak.
Emeklilikte 'ikramiye', işsiz kalındığında 'güvence' olan kıdem tazminatında yeni bir sayfa açılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında işçi ve işveren tarafının bu hafta ilk toplantıyı yapması beklenirken, yıl sonuna kadar 82 milyonu kucaklayan bir kıdem modeli ortaya konulacak. 'Devlet güvenceli' yeni sistemle yüzde 8 olan kıdem alanların oranı yüzde 100'e çıkacak. Daha önce genel çerçevesi çizilen, tarafların üzerinde çalışacağı yeni kıdem tazminatı modeline ilişkin bazı önemli başlıklar şöyle:
- Borsadan ekonomiye 192.4 milyar TL kaynak
- Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber geldi!
- İşte en erken emekli olunan ülkeler
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