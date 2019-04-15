Memur sendikaları ve Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi gerektiğini açıkladı. Eğer talep hayata geçirilirse emeklilere 344 TL ek gelir sağlanacak. İşte detaylar... Türkiye'deki milyonlarca emekli, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebiliyor. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündeme geldi. Memurlar ve emekliler için önemli kararlar yolda. Bu yılın ilk Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısından çıkacak sonuçlar merak edilirken, özellikle ağustosta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri için beklenti büyük. Emeklilik, kişilerin yasalarca belirlenen uzunca bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatından tamamen çekilmeleri. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir. Emekliler, geçmiş hizmetleri nedeniyle, çalışmaksızın, belirli ve düzenli bir gelir almaya hak kazanırlar

Karar bekleniyor: Memura 2 bin 481, emekliye 4 bin 127 lira!

Memurlar ve emekliler için önemli kararlar yolda. Bu yılın ilk Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısından çıkacak sonuçlar merak edilirken, özellikle ağustosta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri için beklenti büyük. Görüşmelerde hem memurlar hem de emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. Sadece karara bağlanacak 2 yıllık zam oranları değil, ek gelir yaratacak taleplerin sonuçları da merak ediliyor.

GELİRLER ARTACAK

Emekliler geçen yıl bayram ikramiyesi imkanına kavuşurken, memurlar da bu konuda beklenti içerisinde. Ayrıca memurlara verilen aile yardımının emeklilere verilmesi için hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği çalışma içerisinde. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 lira veriliyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) ek ödeme alabilecek. Memur-Sen'in; KPDK'da, sonuç alınamazsa toplu sözleşme görüşmelerinde masaya getireceği talepler arasında memurlara verilen aile yardımının emeklilikte de ödenmesi yer alıyor. Ayrıca Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar bin 240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak.

BU TALEPLER MASADA

MEMUR-SEN'in KPDK'da ve toplu sözleşmede gündeme getireceği taleplerden bazıları şöyle:

● Emeklilik ikramiyesinin hesabında 1 tam yıldan eksik olan süreler hesaba dahil edilsin.

● 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin.

● Özel hizmet tazminatı emekli keseneğinin hesabına dahil edilsin ve 3600 ek göster genin altında olan tüm kamu çalışanları na 3600 ek gösterge verilsin.

● Göreve giden personele ilave konaklama ücreti ödemesindeki 10 gün sınırlaması kaldırılsın.

● KİT kurumlarının lojmanlarında kira bedelinden KDV kaldırılsın.

● Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı'nda artış yapılıp emekli maaş ve ikramiyesi tutarlarında artış sağlansın.

● Kamu görevlileri öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademeye kadar yükselebilsin.

EŞ VE ÇOCUK İÇİN ÖDENİYOR

Aile yardımı talebi hayata geçilirse, emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak. Memurlara her ay aile yardımı kapsamında, çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278 lira 69 kuruş. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65 lira 30 kuruşken, 6 yaş üstü için 32 lira 65 kuruş. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409 lira 29 kuruş aile yardımı alabiliyor. Ödenen aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343 lira 99 kuruş ek ödeme alabilecek.

3 BİN 600 EK GÖSTERGE

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. Bu yılki ilk kurulda, emekliye aile yardımının yanı sıra, 3600 ek gösterge de gündeme getirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur haklarından emeklilerin de faydalanması gerektiğini söyledi.

'EN ÖNEMLİ KONUMUZ'

Danıştay'ın bu konuda olumlu kararı olduğunu ve anayasada hüküm yer aldığını belirtti. Tonbul şunları söyledi: "Memurlar emekli olduğunda bazı haklarını kaybediyor. En önemlisi de eş ve çocuk yardımıydı. En başından, 'emekliler eşinden, çocuğundan mı ayrılıyor ki aile yardımı kesiliyor' diye yola çıkmıştık. KPDK'da aile yardımının memur emeklilerine ödenmesi konusunda taleplerimizi dile getireceğiz. Mart sonunda toplantıda konu gündemde olacak."

SSK VE BAĞ-KUR'LU İÇİN EMSAL OLUR

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) Hukuk Danışmanı avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, aile yardımının memur emeklisinin geçimi için önemli olduğuna dikkati çekti. Ödeneğin, emeklilikten sonra kesildiğini belirten Yazıcıoğlu, aile yardımının sürekli hale gelmesi gerektiğini dile getirdi. Yazıcıoğlu, KPDK'dan çıkacak olumlu kararın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de emsal olacağını söyledi.

DESTEK KAÇ LİRA

Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar, aylık 278,69 lira. Çocuk yardımı da 0-6 yaş için 65,30, 6 yaş üstü için 32,65 lira. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409,29 lira aile yardımı alabiliyor. Ödenen aile yardımı tutarı zam dönemlerinde maaş katsayısındaki artışla yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira ek ödeme alabilecek.

EMEKLİLİK NEDİR?

Emeklilik, kişilerin yasalarca belirlenen uzunca bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatından tamamen çekilmeleri. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir. Emekliler, geçmiş hizmetleri nedeniyle, çalışmaksızın, belirli ve düzenli bir gelir almaya hak kazanırlar