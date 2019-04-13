Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bulunduğu Washington'da, G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı. Twitter hesabından kritik toplantıyla ilgili paylaşım yapan Bakan Albayrak, "G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda bir kez daha, Türkiye'nin küresel ekonomiyi tehdit eden risklere karşı tezlerini ortaya koyduk" ifadelerini kullandı. Albayrak, aile fotoğrafı çekimi öncesinde OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet etti.
- Ekonomi
- 13.04.2019
- Gazete
Bakan Albayrak: Türkiye’nin tezlerini ortaya koyduk
Albayrak, G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katıldı. Küresel ekonomiyi tehdit eden risklere karşı tezlerini anlattı.
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