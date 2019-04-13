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Bakan Albayrak: ’nin tezlerini ortaya koyduk

Albayrak, G20 ve Merkez Başkanları Toplantısı’na katıldı. tehdit eden risklere karşı tezlerini anlattı.

Türkiye’nıin tezlerini ortaya koyduk
Hazine ve Maliye Bakanı , Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bahar Toplantıları kapsamında bulunduğu Washington'da, G20 ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı. Twitter hesabından kritik toplantıyla ilgili paylaşım yapan Bakan Albayrak, "G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda bir kez daha, 'nin tehdit eden risklere karşı tezlerini ortaya koyduk" ifadelerini kullandı. Albayrak, aile fotoğrafı çekimi öncesinde OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet etti.

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