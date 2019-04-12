Evlenene 13 bin TL

Bankada hesap açıp en az 3 yıl düzenli birikim yapan ve 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı yolunu açan çeyiz hesabı uygulamasında ilk ödemeler başlıyor. 3 yıllık süreyi doldurup evlenenler, 6 bin 500 liraya varan devlet katkısı alabilecek. Çiftler ayrı ayrı hesap açmışsa, ödeme 13 bin lirayı bulacak. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan'da başlayacağını, ilk ödemelerin ise Mayıs ayı içinde yapılacağını bildirdi. 3 yıllık süreyi doldurarak evlenenlerin işlemlerini hesaplarının olduğu bankalardan yapabileceğini anlatan Selçuk, devlet katkısına ilişkin şu bilgileri verdi: "3 yıllık birikimde devlet katkısı oranı yüzde 20'ye, en yüksek tutar 6 bin 500 liraya, 4 yıllık birikimde devlet katkısı oranı yüzde 22'ye, en yüksek tutar 7 bin 500 liraya, 5 yıl ve üzeri birikimde devlet katkısı oranı yüzde 25'e, en yüksek tutar 9 bin liraya çıkarılmıştır."
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