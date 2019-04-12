Dolar, ABD işsizlik maaş başvuruları ve enflasyon verilerinin dünyanın en büyük ekonomisine ilişkin endişeleri yatıştırmasının ardından yukarı yönlü seyir izledi. Doların başlıca para birimleri karşısındaki seyrini izleyen endeks dün yüzde 0.25 yükseldikten sonra bugün 97.166 ile yatay seyrediyor. Peki, euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Nisan güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Döviz kurları saat 9.10 itibarıyla şu şekilde:

DOLAR

Alış: 5,7540

Satış:5,7596

EURO

Alış: 6,4969

Satış: 6,5044

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 5 Nisan itibarıyla 1.8 milyar dolar düşüşle 27.9 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz rezervleri Mart başından itibaren aralıksız ilk üç haftada toplamda 9.1 milyar dolar azaldı.

Bankacılar, swap hacminin ilgili haftada 2.6 milyar dolar arttığını, brüt ve net rezervlere katkı yaptığını söyleyerek, buna rağmen net rezervlerde görülen düşüşün bir bölümünün dış borç ödemesinden kaynaklanabileceğini belirtti.

12 Nisan günü dolar kuru 5.7485 ile yukarı yönlü başladı.

Öte yandan uzmanlar TL'nin fiyatlanması konusunda neyin etkili olduğu konusunda tam bir konsensüs içerisinde değil.

Seçim belirsizliği ve S-400 alımının baskı unsuru olduğunu yineleyen analistlerin bir bölümü seçimlerin net bir etkisinin olmadığını ancak tekrarlanma durumunda hareket yaşanabileceğini belirtiyor. Reform paketinin sınırlı bir etkisinin olduğuna dikkat çekilirken TL'ye karşı negatif bakış açısının sürdüğü vurgulanırken ve yatırımcının "TL neden değer kazansın?" sorusuna cevap bulamadığı da belirtiliyor.

Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılacak ve bu kapsamda Washington'da temaslarda bulunacak.