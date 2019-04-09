Altın fiyatları doların gerilemesiyle dün gördüğü bir haftadan uzun sürenin zirvesine yakın işlem görüyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,303.61 dolar ile 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 1,299.59 dolarda bulunuyor. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

237,65

237,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI

380,24

389,08

YARIM ALTIN FİYATI

758,09

778,16

TAM ALTIN FİYATI

1.568,47

1.608,68

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.298,36

1.298,60

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.573,00

1.596,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.520,94

1.551,56

ATA ALTIN FİYATI

1.568,47

1.608,68

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

135,46

135,64

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

173,48

173,72

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

216,73

217,03