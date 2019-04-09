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  • 09.04.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 09:27

son dakika! 9 Nisan , , tam oldu?

son günlerde gördüğü zirveye yakın işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın, düğün sezonunda da sıklıkla araştırılıyor. Peki, Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gram fiyatı, ve tam oldu? İşte 9 Nisan güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar?

doların gerilemesiyle dün gördüğü bir haftadan uzun sürenin zirvesine yakın işlem görüyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,303.61 dolar ile 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 1,299.59 dolarda bulunuyor. Peki, , , ve fiyatları bugün ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
237,65
237,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI
380,24
389,08

YARIM ALTIN FİYATI
758,09
778,16

TAM ALTIN FİYATI
1.568,47
1.608,68

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.298,36
1.298,60

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.573,00
1.596,00

ZİYNET ALTINI FİYATI
1.520,94
1.551,56

ATA ALTIN FİYATI
1.568,47
1.608,68

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
135,46
135,64

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
173,48
173,72

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
216,73
217,03

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