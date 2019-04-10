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3 bin 600 engelliye iş

3 bin 600 engelliye iş
Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi () ile Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi () güzergahındaki engellilerin iş hayatına kazandırılması sağlanacak. Projeyle 3 bin 600 engelliye istihdam sağlanacak.

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