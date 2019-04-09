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Meyve-sebze ucuzluyor

Meyve-sebze ucuzluyor
Hükümet, gıda fiyatlarının üzerindeki etkisini düşürmeye yönelik tedbirler almaya devam ederken, sebze-meyve fiyatlarında üretici ve tüketici arasındaki makas daralıyor. Enflasyonu tetikleyen ürünlere alım garantili destek verilirken; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sebze ve meyve fiyatlarının memnun edecek dengede oluşması, üretici ile tüketici arasındaki makasın daraltılmasına yönelik mevzuat çalışması yaptıklarını belirtti. Fiyatları manipüle eden, haksız fiyat artışlarına neden olanlara gerekli cezaların verildiğini vurgulayan Bakan Pekcan, "Üretim-tüketim dengesi ve diğer makroekonomik değişkenler esasında takip ediliyor. Gerekirse vergi düzenlemeleri yapılacak" dedi.

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