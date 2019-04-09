Bu mu makul fiyat!

Özel okullar, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için kayıtları almayı sürdürürken Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal'dan "Zammı az bile yaptık" açıklaması geldi. Yüzde 32'ye kadar zam yapma potansiyeli varken, kurumların yüzde 16 zam yaptığını söyleyen Dal'a tepki gösteren vatandaşlar, "70 bin liraya varan eğitim ücreti mi makul?" sorusu geldi. Okul ücretleri servis, kitap kırtasiye masraflarıyla 100 bin liraya kadar ulaşıyor.
- Ekonomi
- 09.04.2019
- Gazete
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