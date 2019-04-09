Merkez’den iki hamle

Haftaya iki önemli hamle ile başlayan Merkez Bankası, yerel bankalarla swapta Türk Lirası faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürdü. Merkez Bankası, geçen iki haftada kademeli olarak attığı adımlarda döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10'dan yüzde 40'a çıkarmıştı. İlgili piyasada kullanımın artması, Merkez'in rezervlerine de artış olarak yansıyor. Diğer yandan 22 Mart'ta repo ihalelerine ara veren Merkez Bankası, dün yeniden haftalık repo ihalesi düzenledi. Merkez Bankası, repo ihalesi ile piyasayı 16 milyar lira fonladı.
- Ekonomi
- 09.04.2019
- Gazete
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