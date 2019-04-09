AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Binali Yıldırım Akparti tarafından çözüme kavuşturulan taşeron işçilerin kadro konusunda açıklamalarda bulundu. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağını açıkladı. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilere 2019 Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yapılacak zamlardan faydalanması bekleniyordu. Peki kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye zam ve kadroya geçen taşeron işçiye enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte tüm cevaplar

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI VE ÜCRET ARTIŞI GELDİ

Geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşeron işçilerin asgari ücret altında kalan ücretlerinin düzeltilmesi için kamu kurumlarına yazı gönderdi. Yazıda, kadroya geçen taşeron personelden günlük çıplak brüt ücretleri 85.28 lira altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Bakanlık yüzde 4 zammın, bu miktarın üzerine uygulanmasını istedi. Çalışanların bin 800 lira olan maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilirken, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı yüzde 4 zamla birlikte 2 bin 100 lira oldu.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİYE TEDİYELER DE ARTTI

Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte yükseldi. Çalışanlara bu sene içerisinde 3 bin 164 liralık ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 lira olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 lira eklenmiş oldu.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİYE İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 31/1/2019'da yattı. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde yatırılacak.

Taşerondan kadroya geçen işçilere müjdeli haber

Törende konuşan Yıldırım, taşeron işçilerin kadroya geçerken imzaladığı sözleşmede ücret artışlarının enflasyonun altında kalması halinde enflasyon farkı verileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığını ve işçilerin bu sebeple mağduriyet yaşadığını aktararak, bu mağduriyeti giderecek çalışmaların tamamlandığını kaydetti. Yıldırım, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin farkın yansıtıldığı ilk ilçe belediyesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Başbakanlığım döneminde 696 sayılı KHK kapsamında 1 milyona yakın taşeron kardeşimizin daimi kadroya geçmeleri için bir yasa çıkarmıştık. Bunun uygulamasında maalesef bazı belediyelerde, sözleşmelerde yer almadığı için enflasyon farkı zamları verilememişti. Bir mağduriyet söz konusuydu. Geçen hafta yaptığımız çalışmayla birlikte taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımızın mağduriyetleri giderildi ve ücretlere ilave olarak ortalama yüzde 20 zam yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Mart ayı itibarıyla bu zamlardan yararlanacaksınız."

"Aylık 635 lira artış sağlandı"



Başkan Usta ise taşerondan kadroya geçen işçilere günlük 21, aylık 635 lira zam yapıldığını ifade etti. "İşçi kardeşlerimizin şahitliğinde zam müjdesini veren sözleşmeye imzayı atmak istedik." diyen Usta, "Bu çalışmayla birlikte taşerondan kadroya geçen işçilerimizin maaşlarına günlük 21 lira, aylık 635 lira bir artış sağlanmış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Binlerce kişiye güzel haber! İlave 635 lira zam



Bin 206 işçiye toplamda aylık 767 bin, yıllık 9 milyon 204 bin 960 lira zam yapıldığı kaydedildi. Park Bahçeler Müdürlüğü işçilerinden Şeref Becer de "Enflasyon zammını ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım açıkladı. Sağ olsun bizim belediye başkanımız da işçisini düşünerek, enflasyon zammının yer aldığı sözleşmeye imza attı. Çok teşekkür ediyoruz hepsine, Allah razı olsun." diye konuştu. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Veysel Özgenç ise "Çok mutluyum. Her insan gibi bizim de ihtiyacımız oluyordu. 635 lira güzel bir miktar. Bu zam oranı yüzümüzü güldürdü. Bir yandan açıklarımızı kapatacağız. Çok iyi oldu. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Kadroya geçenlere zam müjdesi! Taşeron İşçilere yüzde 37 zam geliyor!..

Belediye çalışanı bin 311 işçi, yeni sözleşmeye göre yüzde 37 zam, ayrıca bazı sosyal hak ve yardımlar elde etti. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi yevmiyesinin 88 liradan 99 liraya yükseldiğini söyledi.

Zam görüşmelerini hem belediyenin imkanları hem de işçilerin ihtiyaçlarını gözeterek gerçekleştirdiklerini dile getiren Gül, "Bu sözleşmeyle evli personelimiz aile yardımı almaya başlayacak. İkramiyede yüzde 420 oranında artış yaptık. Çocuk yardımlarında yüzde 174, yemek ve yakacak yardımlarını yüzde 40, dini bayramlarda yaptığımız yardımda yüzde 87, öğrenim yardımlarında yüzde 91 artış sağladık. Daha önce sözleşmede olmayan mama, bez ve sünnet yardımı gibi kalemleri de ekledik." ifadelerini kullandı

KIDEM TAZMİNATI VE ÜCRET ARTIŞI GELDİ

Geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi.

TEDİYELER DE ARTTI

Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte yükseldi. Çalışanlara bu sene içerisinde 3 bin 164 liralık ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 lira olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 lira eklenmiş oldu.

KIDEM DÜZENLEMESİ SEVİNDİRDİ

Taşeronlara ilişkin kıdem tazminatlarının muhatapları konusu da çözüldü. Meclis'te kabul edilen yasa teklifine göre, taşeron işçilerin emeklilik süreçlerinde veya kıdem tazminatları esas alınan hesaplamalar kapsamında, kıdem tazminatlarını alt işveren ödeyecek. Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014'ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete'de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.