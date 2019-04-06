Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.04.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 19:52

Boeing, yolcu uçaklarının üretimini azaltıyor

Amerikan uçak üreticisi Boeing, 8 tipi uçakların düştüğü ların ardından 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini azaltma kararı aldı.

Boeing'ten flaş karar!

Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, nisan ortasından itibaren 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini geçici olarak ayda 52'den 42'ye düşürme kararı aldıklarını açıkladı.

Muilenburg, şirketin yönetim kurulundan, Boeing'in uçaklarını tasarlama ve geliştirme süreçleri ile politikalarını gözden geçirecek bir komite kurulmasını istediğini de bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriBoeing, 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini azaltıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri