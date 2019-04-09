Bakıma muhtaç engelliye ve ailesine belli şartlarda maaş bağlanıyor. Her ay ödenen bakım maaşı 1305 lira, üç ayda bir ödenen engelli maaşı da engel derecesine göre en az 1269 lira. İki ödemeyi alan aileye yılda toplamda 21 bin liraya yakın ödeme yapılıyor. Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşlar aşağıda saymış olduğumuz 3 ana kriteri tespit ettirerek belgelemesi gerekmektedir. Daha sonra aşağıda bulunan evde bakım maaşı başvurusu yapmak için gerekli belgeler ile beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlüklerine müracaat etmelidirler. Peki 2019 bakıma muhtaç engelli evde bakım maaşı alma başvuru şartları ve belgeleri nelerdir? Engelli maaşı kimler alabilir, ne kadar? İşte cevaplar

ENGELLİYE VE ONA BAKANA 21 BİN LİRA VERİLECEK

Devlet, 5 milyon engelli vatandaşa engel durumuna göre maaş desteği sağlıyor. Bunun şartları neler?

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

GELİR SINIRI ŞARTI VAR

Gelir kriteri ocak itibarıyla 1219 lira olarak uygulanıyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Muhtaçlıkta ise yeme, içme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

607 LİRA SINIRI

Engelli aylığı için kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapılması gerekiyor. Bakım aylığında gelir şartı 1219 lira fakat engelli aylığı bağlanacak kişide bu şart 607 lira olarak uygulanıyor. 2019 yılında engelli aylığı almak için başvuracak kişiler, diğer şartları sağlıyorlarsa ve yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir 607 liranın altındaysa, engelli aylığı alabilirler.

PRİM GEREKMİYOR

Üç ayda bir ödenen engelli maaşı, 1 Ocak'tan itibaren memur maaşlarına yapılan zamla birlikte engel oranı yüzde 40 ile 69 arasında olanlarda 1269 lira. Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanlara ödenen tutar da 1904 lira. Bu maaşı alanlar primsiz rejimden yararlanıyor. Yani herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek olmuyor. Özetle engelliye ve ona bakan ailesine yılda en az 21 bin lira ödeme yapılıyor.

İKRAMİYE ENGEL DEĞİL

Hesap yapılırken bayramlarda ödenen 1000'er liralık emekli ikramiyeleri geliri artırdığı için çoğu kişi bakım maaşından mahrum kalıyordu. Hatta bakım maaşı kesilenler olmuştu. Yasal düzenlemeyle bu engel ortadan kalktı. Artık bayram ikramiyelerin evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil değil. Kesilen maaşlar da iade edildi.

EVDE BAKIM ÜCRETİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir.

Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2'ü geçmemesi gerekmektedir. Engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70'den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 105 TL

EVDE BAKIM ÜCRETİ NASIL ALINIR?

Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşlar yukarıda saymış olduğumuz 3 ana kriteri tespit ettirerek belgelemesi gerekmektedir. Daha sonra aşağıda bulunan evde bakım maaşı başvurusu yapmak için gerekli belgeler ile beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlüklerine müracaat etmelidirler.

Engelli Sağlık Kurulu raporu

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Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi

Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi

Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı

Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu İl yada ,İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

Boşanma halinde boşanma kararı

EVDE BAKIM PARASINI KİMLER ALIR?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.