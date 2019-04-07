Türk Hava Yolları'nın (THY), Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son tarifeli uçağı, Singapur'a hareket etti. Böylece bir devir de kapanmış oldu. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan, 45 saatlik tarihi taşınma işlemi de tamamlandı. Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer olan "TK 54" sefer sayılı İstanbul- Singapur uçuşu için akşam saatlerinden itibaren yolcular gelmeye başladı. Sefer öncesi yapılan uğurlama törenine THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havalimanı çalışanları, yolcular ile bazı davetliler katıldı. Yolculara son sefere özel sembolik biletleri dağıtan İlker Aycı, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.
İlker Aycı ve eşi son yolculuk biletlerini verdi.
İlker Aycı ve eşi son yolculuk biletlerini verdi.
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