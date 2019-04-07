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’ndan son tarifeli seferi gerçekleştirdi

’nin ’ndan son tarifeli seferi Singapur’a gerçekleştirildi. “TC-JJY” kuyruk tescilli uçak, 319 yolcusuyla önceki gece saat 02.40’da havalandı. 11 saatte Singapur’a ulaştı.

Bir devir kapandı
Türk Hava Yolları'nın (), 'ndan kalkan son tarifeli uçağı, Singapur'a hareket etti. Böylece bir devir de kapanmış oldu. Atatürk Havalimanı'ndan Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan, 45 saatlik tarihi taşınma işlemi de tamamlandı. Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer olan "TK 54" sefer sayılı İstanbul- Singapur uçuşu için akşam saatlerinden itibaren yolcular gelmeye başladı. Sefer öncesi yapılan uğurlama törenine THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havalimanı çalışanları, yolcular ile bazı davetliler katıldı. Yolculara son sefere özel sembolik biletleri dağıtan , çalışanlarla fotoğraf çektirdi.





İlker Aycı ve eşi son yolculuk biletlerini verdi.

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