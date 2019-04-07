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20 bin mülakata giriyor

Sözleşmeli olarak atanacak adaylar önümüzdeki günlerde mülakat sınavına girdikten sonra görev yerlerine gidecekler.

20 bin öğretmen mülakata giriyor
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından farklı branşlarda yapılacak 20 bin sözleşmeli alımı için ön başvuruların sonuçları belli oldu. Bu kapsamda, Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav yeri bilgileri erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın sitesinden sözlü sınav yerlerini öğrenebilecek. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek. Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.

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