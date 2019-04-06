6 Nisan Cumartesi altın fiyatları son dakika haftanın kapanış gününde merak ediliyor. Hafta boyunca altın fiyatları inişli çıkışlı bir grafik izledi. Altın fiyatları buna rağmen yatırımcısına kazandırdı. Peki 6 Nisan Cumartesi 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek tam, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?Altının ons fiyatı gerilerken; gram altın 231,9 liradan, çeyrek altın ise 381 liradan işlem görüyor. Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 231,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 381 lira, Cumhuriyet altını 1.555 liradan satılıyor. Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır.

6 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 231,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle 229,8 liraya kadar gerileyen gram altın günü önceki kapanışa göre 0,39 azalışla 232,4 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 231,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 381 lira, Cumhuriyet altını 1.555 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

GRAM ALTIN: 232,68 TL'den alınıyor 232,73 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 369,38 TL'den alınıyor 377,78 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 736,46 TL'den alınıyor 755,57 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.538,00 TL'den alınıyor 1.562,00 TL'den satılıyor.



ALTIN FİYATI YORUMLARI

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair olumlu beklentilerin artması ve dolar varlıklarının toparlanmasının, altının ons fiyatının, yurt içinde dolar kurundaki yön arayışının da altının gram fiyatının geniş bant aralığında kalmasına neden olduğunu bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, teknik olarak altının ons fiyatının 1.285-1.307 dolar, altının gram fiyatının ise 227-237 lira aralığında kalmaya devam ettiğini söyledi.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NEDİR?

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.