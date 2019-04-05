5 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.



5 NİSAN CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 232,68 TL'den alınıyor 232,73 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 369,38 TL'den alınıyor 377,78 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 736,46 TL'den alınıyor 755,57 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.538,00 TL'den alınıyor 1.562,00 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 233,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 233,60 liradan, bin 538 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 559 liradan, 213 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 503 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 523 liradan, 752 liradan alınan Yarım Ziynet 762 liradan ve 376 liradan alınan Çeyrek Ziynet 381 liradan satıldı.

"ONS ALTINDAKİ KISITLI HAREKETLER GRAM ALTIN FİYATLARINI SINIRLANDIRIYOR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin olumlu geçtiğine dair gelen haber akışları ile Brexit sürecinde oluşan iyimserliğin küresel risk iştahının artmasına neden olduğunu belirterek, "Altının ons fiyatı, teknik olarak 1.287 doların üzerinde kalma çabasını sürdürüyor. Bugün altının ons fiyatının 1.289-1.296 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi piyasalarda dolar kurunun dalgalı seyrini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, altının ons fiyatının dar bant aralığında işlem görmesinin altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını bildirdi.

Memiş, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilen takip edileceğini belirterek, teknik olarak gram altında 227 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.