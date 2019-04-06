Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.5740 TL'yi, en yüksek 5.6324 TL'yi gördü. Dolar, saat 17.07 itibarıyla 5.6020 TL seviyesinde işlem görürken; Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2921 TL seviyesinde bulunuyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.00 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri takip edilirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi gündemin odağında yer alıyor.

6 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR?

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası piyasada 5.58 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, haftanın son işlem gününe yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.5740 TL'yi, en yüksek 5.6324 TL'yi gördü. Dolar, saat 17.07 itibarıyla 5.6020 TL seviyesinde işlem görürken; Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2921 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.67 TL'nin direnç konumuna geldiğini söylerken, 5.50 TL'nin destek olarak izleneceğini belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 yükselişle 96.94 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1225 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.19 seviyesinde bulunuyor.

DÜN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADARDI?

5.65 - 5.60 bandında seyretti. Dolar/TL, seçim sonrası başlayan geniş banttaki iki yönlü dalgalanmasına dün de devam etti. Oy sayımlarının bitmemesinden kaynaklanan belirsizlik ve ABD ile S-400 nedeniyle yaşanan gerilimle kur 5.65 üzerine çıksa da kalıcı olamadı ve akşam finans piyasasından gelen haberlerle yeniden 5.60 altına indi.

Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ve IFC'nin Türk bankalarının kötü kredilerine yatırım yapma niyetlerine dair açıklamalara, öğleden sonra S&P'nin notu eklendi ve dolar yeniden 5.58'e düştü. Standard and Poorts, "Şartlar değişmezse Türk özel sektörü borç çevirmenin üstesinden gelebilecek gibi" diyerek TL'nin pozitif ayrışmasına neden oldu.