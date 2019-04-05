Havacılık tarihinin en büyük göçü günün ilk dakikalarında başladı. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Gece saat 03.00'te başlayan büyük taşınmayı 45 saatlik süre içerisinde tamamlayacağız. Yeni evimize, yuvamıza kavuşacağız. Hiç kimsenin İstanbulumuzda işinin ve gücünün aksamasını istemiyoruz. Dünyanın en büyük sivil havacılık göçünü de yapmak mecburiyetindeyiz. Bu süreç içerisinde Basın Ekspres Yolu'nun alternatif yolunu kullanın, ne olur trafikte zorluklar yaşamayın" dedi. Aycı, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye turizminde, ziyaretçi sayısında ve dünyada kargo taşımacılığında mal ve hizmetlerin hızlı bir şekilde ulaştırılmasında çok büyük bir misyonu olacağını vurguladı.
24 SAAT SERVİS
İstanbul Havalimanı'na taşımacılık hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye bağlı HAVAİST, yarından itibaren 7/24 hizmete başlayacak. HAVAİST, İstanbul genelinde 20 ayrı hat ve 65 durakta 150 otobüsle hizmet verecek. Yolcular, 'HAVAİST' mobil uygulamasının Android ve IOS işlemciyle de en yakın hareket noktasını, hareket saatlerini, varış süresini öğrenebiliyor.
SON ANONS TURHAN'DAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanması aşamasında Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak son uçağın anonsunu yapacak. İstanbul'dan Singapur'a gidişi planlanan THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı, Bakan Turhan'ın anonsunun ardından gece 02.00'de havalanacak.
24 SAAT SERVİS
İstanbul Havalimanı'na taşımacılık hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye bağlı HAVAİST, yarından itibaren 7/24 hizmete başlayacak. HAVAİST, İstanbul genelinde 20 ayrı hat ve 65 durakta 150 otobüsle hizmet verecek. Yolcular, 'HAVAİST' mobil uygulamasının Android ve IOS işlemciyle de en yakın hareket noktasını, hareket saatlerini, varış süresini öğrenebiliyor.
SON ANONS TURHAN'DAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanması aşamasında Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak son uçağın anonsunu yapacak. İstanbul'dan Singapur'a gidişi planlanan THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı, Bakan Turhan'ın anonsunun ardından gece 02.00'de havalanacak.
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