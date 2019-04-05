Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Altın yatırımcılarının yakından ilgilendiği altının güncel hali ne kadar? Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Nisan güncel altın fiyatları... Geçtiğimiz günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları geçtiğimiz aylara göre yüksek seviyelerde yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları… Altın parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.



5 NİSAN CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 232,68 TL'den alınıyor 232,73 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 369,38 TL'den alınıyor 377,78 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 736,46 TL'den alınıyor 755,57 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.538,00 TL'den alınıyor 1.562,00 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 233,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 233,60 liradan, bin 538 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 559 liradan, 213 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 503 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 523 liradan, 752 liradan alınan Yarım Ziynet 762 liradan ve 376 liradan alınan Çeyrek Ziynet 381 liradan satıldı.

"ONS ALTINDAKİ KISITLI HAREKETLER GRAM ALTIN FİYATLARINI SINIRLANDIRIYOR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin olumlu geçtiğine dair gelen haber akışları ile Brexit sürecinde oluşan iyimserliğin küresel risk iştahının artmasına neden olduğunu belirterek, "Altının ons fiyatı, teknik olarak 1.287 doların üzerinde kalma çabasını sürdürüyor. Bugün altının ons fiyatının 1.289-1.296 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi piyasalarda dolar kurunun dalgalı seyrini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, altının ons fiyatının dar bant aralığında işlem görmesinin altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını bildirdi.

Memiş, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilen takip edileceğini belirterek, teknik olarak gram altında 227 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NEDİR?

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.