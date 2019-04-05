Altan Elman ikinci kez KONUTDER başkanı

KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin (KONUTDER) olağan genel kurul toplantısından Altan Elmas'la yola devam kararı çıktı. Sur Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Elmas, iki yıldır KONUTDER Başkanlığı görevini yürütüyor.
SEKTÖRÜN SESİ
KONUTDER'in 2011'de Türkiye'deki markalı konutların önemli bir kısmını üreten firmaların bir araya gelmesiyle, gayrimenkul sektörünün sesini daha güçlü duyuracak ve sağlıklı büyümesinin önünü açacak bir platform olarak kurulduğunu ifade eden Altan Elmas, "Dernek olarak Türkiye'nin zor zamanlarında elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Sektörün ortak hareket etmesi için canla başla çaba gösterdik" dedi. Sorunların çözümünde bakanlıklarla görüşmelerde sektörün sesi olduklarını dile getiren Elmas, "Kamuyla STK'lar arasında köprü olduk. Pek çok başarılı kampanya ve regülasyonun hayata geçmesini sağladık. Yeni dönemde bu hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu. KONUTDER'in bugüne kadar çok sayıda kampanya ve regülasyonun gerçekleşmesine öncülük ettiğini anlatan Elmas, şunları söyledi: "2018'de iki önemli kampanya düzenlendik. Bunlardan ilki, diğer STK'larla birlikte KONUTDER öncülüğünde gerçekleşti. Diğeri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Emlak Konut'un desteğiyle gerçekleşen Türkiye İçin Kazanç Vakti Kampanyası oldu. Ayrıca kamu bankalarının faizleri yüzde 0.98'e çektiği kampanya süreçlerinde öncü olduk."
SEKTÖRÜN SESİ
KONUTDER'in 2011'de Türkiye'deki markalı konutların önemli bir kısmını üreten firmaların bir araya gelmesiyle, gayrimenkul sektörünün sesini daha güçlü duyuracak ve sağlıklı büyümesinin önünü açacak bir platform olarak kurulduğunu ifade eden Altan Elmas, "Dernek olarak Türkiye'nin zor zamanlarında elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Sektörün ortak hareket etmesi için canla başla çaba gösterdik" dedi. Sorunların çözümünde bakanlıklarla görüşmelerde sektörün sesi olduklarını dile getiren Elmas, "Kamuyla STK'lar arasında köprü olduk. Pek çok başarılı kampanya ve regülasyonun hayata geçmesini sağladık. Yeni dönemde bu hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu. KONUTDER'in bugüne kadar çok sayıda kampanya ve regülasyonun gerçekleşmesine öncülük ettiğini anlatan Elmas, şunları söyledi: "2018'de iki önemli kampanya düzenlendik. Bunlardan ilki, diğer STK'larla birlikte KONUTDER öncülüğünde gerçekleşti. Diğeri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Emlak Konut'un desteğiyle gerçekleşen Türkiye İçin Kazanç Vakti Kampanyası oldu. Ayrıca kamu bankalarının faizleri yüzde 0.98'e çektiği kampanya süreçlerinde öncü olduk."
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