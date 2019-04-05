NG Residence’a metro dopingi

NG Grubu'nun İstanbul Basın Ekspres'te inşa ettiği NG Residence, konut alıcılarına, satıştan sonra takip ve kiralama hizmeti sunuyor. İstanbul'un en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Basın Ekspres'te sayısı sürekli artan işyeri, eğitim kurumu ve hastane yatırımları bölgenin çehresini değiştirirken; bu yılın sonunda açılması planlanan Ataköy- İkitelli metro hattı da gayrimenkul değerlerini artırıyor. NG Grup yetkilileri, Ataköy- İkitelli metro hattına yürüme mesafesinde, Kirazlı- Yenikapı metro hattının tam ortasında yer alan NG Residence'taki dairelerin yatırımcılara yüzde 20'ye varan prim kazandıracağını öngörüyor. 62 ile 130 metrekare arasında değişen 306 adet 1+1 ve 2+1 daireden oluşan NG Residence, fuar ve kongre alanı olması planlanan Atatürk Havalimanı'na 6, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve 3. Havalimanı bağlantı yollarına 4 kilometre mesafede bulunuyor.