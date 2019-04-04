KOBİ’lere sigorta

Ocak'ta devreye giren devlet destekli alacak sigortası, KOBİ'ler tarafından ilgiyle karşılandı. İşletmelere ticari alacak risklerinden korunma imkanı getiren alacak sigortası, KOBİ'lerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yerini aldı. Devlet destekli KOBİ alacak sigortasının kapsamı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğiyle güçlendirildi. Tebliğle alacak sigortasıyla teminat sağlanacak satışlar belirlendi. Alacak sigortasından yararlanmada KOBİ'lere 'yıllık net satış hasılatı rakamı' kriteri getirildi.