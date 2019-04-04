Kamyon şoförüydü ihracatçı oldu Konya'da yaşayan 48 yaşındaki Nebi Bostancı, kamyon ve otobüs şoförlüğü yaptıktan sonra girdiği makine sektöründe elde ettiği başarısıyla dikkati çekiyor.

Konya'da yaşayan 48 yaşındaki Nebi Bostancı, kamyon ve otobüs şoförlüğü yaptıktan sonra girdiği makine sektöründe elde ettiği başarısıyla dikkati çekiyor. Bostancı, Konya'da 500 metrekarelik tesisinde mermer kesim makinesi üreterek iç piyasanın yanında ABD ve Rusya'ya ihracat yapıyor. Nebi Bostancı, ürettiği makineleri dünyanın her noktasına göndermek istediğini söyledi. TÜM MANŞETLER