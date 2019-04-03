Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Rusya arasında ticarette engellerin kaldırılması hususunda karar müşterek karar alındığını söyledi.

Pekcan, resmi ziyaret için geldiği başkent Moskova'da Rusya Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ile görüştü.



Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında AA'ya açıklama yapan Pekcan, Novak ile yapılan görüşmenin oldukça başarılı geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koyduğu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Pekcan, 2018 itibariyle 25,7 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldığını hatırlattı.