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  • 03.04.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 17:37

Bakan Pekcan'dan mesajı: Ticarette engellerle karşılaşıyoruz, bunları kaldıralım

, ( ile arasında) Ticarette engellerle karşılaşıyoruz, bunları kaldıralım ve yeni iş birliği imkanlarını araştırıp geliştirelim, doğrultusunda müşterek karar aldık” açıklamasında bulundu.

Türkiye'den Rusya'ya flaş mesaj

, ile arasında ticarette engellerin kaldırılması hususunda karar müşterek karar alındığını söyledi.

Pekcan, resmi ziyaret için geldiği başkent 'da Rusya Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ile görüştü.


Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında AA'ya açıklama yapan Pekcan, Novak ile yapılan görüşmenin oldukça başarılı geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı 'in koyduğu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Pekcan, 2018 itibariyle 25,7 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldığını hatırlattı.

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