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Hibe aldı, boş tarlaya tesisi kurdu

Hibe aldı, boş tarlaya enerji tesisi kurdu
Diyarbakır'da 30 yaşındaki girişimci Eyyüp Kan, ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun () sunduğu yüzde 65 hibe desteğinden faydalanarak, kullanılmayan tarlasına 4 milyon lira kaynakla güneş si tesisi kurdu. Tesiste yıllık ortalama 3 milyon 600 bin kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirilecek. 4 aydır üretim yaptıklarını bildiren Kan, "Diğer yatırımcılara da TKDK'nin sunduğu projelerden faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Devlet bütün bu iş imkanlarını girişimciler için sunuyor. İnşallah bundan sonra 'da çok sayıda güneş tarlası göreceğiz" dedi. Kan, hedeflerinin, tesisin kapasitesini artırmak olduğunu ifade etti.

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