350 bin işletmeye destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), geçen yıl inşaattan imalata, ulaştırmadan madenciliğe kadar çeşitli sektörlerdeki 350 bin 223 işletmeye, 1 milyar 928 milyon 199 bin 639 lira destek verdi. 75 bin 345 işletme KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerden, 274 bin 878'i ise KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sağlanan imkanlardan yararlandı. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki destekleri en çok Marmara Bölgesi kullandı. Bölgede 22 bin 499 işletmeye 359 milyon 155 bin lira destek sağlandı. Bu bölgeyi, 14 bin 784 işletmeye verilen 300 milyon 618 bin 203 liralık destekle İç Anadolu Bölgesi takip etti. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen destek tutarının yüzde 57'sinin mikro ölçekli işletmeler, yüzde 23.2'sinin küçük ölçekli işletmeler, yüzde 19.4'ünün ise orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı kayıtlara geçti. Öte yandan, geçen yıl KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında 274 bin 878 işletmeye 531 milyon 417 bin 826 lira destek verildi.
- Ekonomi
- 04.04.2019
- Gazete
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