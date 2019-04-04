Dıyanet 6.100 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 yılı sonuna kadar 200'ü kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere toplam 6 bin 100 personel alımı yapacak. Diyanet, kadrolu 50 Kur'an kursu öğreticisi, 100 imam-hatip ve 50 müezzinkayyımın yanı sıra bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 4 bin imam-hatip ve 400 müezzinkayyımı da sözleşmeli alacak. Nisan ve Mayıs'ta, Kur'an kursu öğreticiliği, imam hatip ve müezzin-kayyımlık sözleşmeli personel alım, ihtisas kursu, mesleki bilgiler tespit, uzman vaizlik, Kur'an kursu uzman öğreticiliği, uzman imam hatiplik ve baş müezzinlik alanlarında yükselme sınavları yapılacak.