Çocukluk hayali gerçekleşti

Çocukken çizdiği robotları yapmanın hayalini kuran Osman Ekici, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknokent'te hem 6 eksenli robot kol hem de üç boyutlu yazıcı yaptı. 32 yaşındaki Ekici, evde yaptığı çalışmaların ardından Teknokent'te makine teknikeri babası Mustafa Ekici'yle çalışmaya başladığını belirterek, "Piyasada 20 bin liraya satılan üç boyutlu yazıcıları burada yarı fiyatına yapmaya başladık. Sonra birçok ürün sattık. Geri dönüşler bizi heyecanlandırdı. Hem yazıcı hem de prototipleme yapıyoruz" dedi. Yaptığı robot kol için yurt dışından teklif aldıklarını anlatan Osman Ekici, "100 bin dolarlık bir robotu biz burada yaklaşık 40-50 bin liraya satmayı planlıyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 04.04.2019
- Gazete
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