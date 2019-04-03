Fiyatı 43.7 milyon TL

Aston Martin ve Zagato, 60 yıllık işbirlikleri şerefine 2 yeni efsane model üretme kararı aldı. DBS Superleggera'yı temel alan iki model 'DBS GT Zagato' ve 'DB4 GT Zagato' olarak kamuoyuna lanse edildi. 6 milyon sterlin (43 milyon 710 bin lira) fiyat biçilen bu iki modelden, dünyada yalnızca 19 adet üretilecek. Otomobilin ızgara tasarımı, ön farlar ve jantları 1960'ların klasik modeli DB4 GT Zagato'yu andırsa da, uzun motor kaputu otomobile kaslı ve hırçın bir görünüm kazandırıyor. Otomobilin geniş kaputunun altında DBS Superleggara'nın 715 beygir güç ve 900 Nm tork üreten çift turbolu 5.2 litrelik V12 motorunun olması bekleniyor. Aston Martin, teslimatlarını bu yıl yapacak.
- Ekonomi
- 03.04.2019
- Gazete
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