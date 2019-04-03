Bağ-Kur’luya sağlık müjdesi

Hükümet, prim borcu olanların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasının yolunu açtı. Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlar, aileleriyle birlikte yıl sonuna kadar borçlarına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019'a kadar ücretsiz yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, Genel Sağlık Sigortası ve 4/B (Bağ-Kur) sigortalısı olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Türk vatandaşları ve bunların bakma yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek.
- Ekonomi
- 03.04.2019
- Gazete
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