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Bağ-Kur’luya sağlık müjdesi

Bağ-Kur ve borcu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek

Bağ-Kur’luya sağlık müjdesi
Hükümet, prim borcu olanların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasının yolunu açtı. Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlar, aileleriyle birlikte yıl sonuna kadar larına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019'a kadar ücretsiz yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı imzalı karara göre, ve 4/B (Bağ-Kur) sigortalısı olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Türk vatandaşları ve bunların bakma yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

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