İngiliz turist direkt gelecek

Türk Hava Yolları (THY), Londra ve Antalya arasında doğrudan seferleri başlattı. THY'den yapılan açıklamada, şirketin Londra'daki Gatwick Havalimanı ile Antalya Havalimanı arasında 26 Ekim'e kadar günlük doğrudan seferler başlattığı bildirildi. THY Ocak ayında da Londra- Ankara direkt uçuşlarını başlatmıştı. THY Büyük Britanya adasında İngiltere'de Heathrow, Gatwick, Birmingham, Manchester havaalanları ile İskoçya'da Edinburg Havaalanı olmak üzere 5 noktaya sefer düzenliyor.
- Ekonomi
- 02.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.