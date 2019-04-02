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İngiliz turist direkt gelecek

İngiliz turist direkt gelecek
Türk Hava Yolları (), Londra ve arasında doğrudan seferleri başlattı. THY'den yapılan açıklamada, şirketin Londra'daki ile arasında 26 Ekim'e kadar günlük doğrudan seferler başlattığı bildirildi. THY Ocak ayında da Londra- Ankara direkt uçuşlarını başlatmıştı. THY adasında İngiltere'de Heathrow, Gatwick, Birmingham, Manchester havaalanları ile İskoçya'da Edinburg Havaalanı olmak üzere 5 noktaya sefer düzenliyor.

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