Gıdada market farkı Mart'ta da kendisini gösterdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, markette 18, üreticide 10 üründe fiyat artışı olduğunu söyledi.
Markette 17, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü aktaran Bayraktar, markette 6, üreticide 13 üründe fiyatın değişmediğini kaydetti. Bayraktar, Mart'ta markette en fazla fiyat artışının yüzde 67.73 ile sivri biberde görüldüğünü, bunu yüzde 15.32 ile pırasa ve yüzde 12.77 ile domatesin izlediğini, markette fiyatı en fazla düşen ürünlerin ise yüzde 38.10 ile yeşil soğan, yüzde 25.64 ile patlıcan olduğunu ifade etti. Şemsi Bayraktar, Mart'ta üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 299.78 ile kuru incirde oluştuğuna dikkat çekti.
Markette 17, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü aktaran Bayraktar, markette 6, üreticide 13 üründe fiyatın değişmediğini kaydetti. Bayraktar, Mart'ta markette en fazla fiyat artışının yüzde 67.73 ile sivri biberde görüldüğünü, bunu yüzde 15.32 ile pırasa ve yüzde 12.77 ile domatesin izlediğini, markette fiyatı en fazla düşen ürünlerin ise yüzde 38.10 ile yeşil soğan, yüzde 25.64 ile patlıcan olduğunu ifade etti. Şemsi Bayraktar, Mart'ta üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 299.78 ile kuru incirde oluştuğuna dikkat çekti.
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